Parlon asegura que los Mossos actuaron con ponderación y lamenta los daños de "4 facinerosos"

Disturbios tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de Barcelona, a 11 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra actuaron con ponderación tras la manifestación de la huelga general del 11N de este miércoles en Barcelona y ha lamentado los daños y disturbios que promovieron "4 facinerosos".

"Ellos son noticia hoy y no deberían serlo. No deberían tener cabida en una sociedad democrática", ha subrayado Parlon en rueda de prensa este jueves acompañada de la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà, para hacer balance del dispositivo policial de este miércoles, que se saldó con 52 detenidos, 46 de los cuales mayores de edad y 6 menores.

Catà ha afirmado que de las 57.000 personas que participaron en la manifestación, que Parlon ha tildado de pacífica y sin incidencias, unas 500 personas de "movimientos radicales y antisistema" promovieron los disturbios que empezaron sobre las 19.00 horas en la zona de plaza Catalunya y el Passeig de Gràcia.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Parlon ha felicitado a la mayoría de ciudadanos que participaron de forma cívica y pacífica en la manifestación, que ha desmarcado de los disturbios posteriores.

Un total de 1.979 agentes de la policía catalana (orden público, seguridad ciudadana y paisano) se desplegaron en la capital catalana ante la presencia de "delincuentes" que empezaron a vandalizar diversos comercios de la zona de plaza Catalunya.

De los 52 detenidos, dos de ellos ya fueron arrestados el pasado 24 de octubre en el marco de la convocatoria de 'Blocus', pero Catà ha descartado que tras las actuaciones violentas de este miércoles estuviera este fenómeno que se produjo a finales del mes pasado.

La comisaria jefa también ha puesto en valor la actuación de los agentes de la Brimo y de la Arro, de cuyas unidades 32 efectivos resultaron heridos y 7 están de baja, y ha recordado que detrás de cada línea policial hay "personas".

PIROTECNIA DE GRAN CALIBRE

Entre los objetos decomisados, Catà ha explicado que se intervinieron elementos piroténicos de gran calibre que fue utilizada de forma horizontal contra la línea policial, entre ellos un tubo de 'pvc' que se usó como cañón para disparar y un sistema de baterías que lanzaban cohetes hacia los agentes.

Además, los agentes también decomisaron 2 cócteles molotov tras detener a dos jóvenes, que según ha explicado Catà se usaron también para vandalizar comercios de la zona, dos de ellos especialmente afectados: la tienda oficial de Apple y un H&M.

La comisaria jefa de los Mossos también ha ofrecido detalles sobre una de las actuaciones de los 'Fura' (agentes de paisano), que mientras practicaban detenciones de jóvenes violentos tuvieron que replegarse con el apoyo de la Brimo porque "iban a ser linchados", ha explicado.

En Barcelona se han contabilizado 42 incendios y barricadas en e centro de la ciudad y la investigación policial de los Mossos sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones tras los altercados.

CONDENA UNÁNIME CONTRA LA VIOLENCIA

Parlon ha lamentado que se manchara la imagen de una manifestación pacífica como la que se llevó a cabo y ha felicitado a los organizadores de esta, pero ha lamentado que no haya habido una condena unánime contra dicha violencia: "No puedo entenderlo".

"Que se normalice la violencia que se vivió ayer hace un flaco favor a la bondad de la manifestación", ha expresado la consellera, que ha reconocido que todavía no ha hablado con los organizadores de la movilización, como el Sindicat de Llogateres, pero ha abierto la puerta a hacerlo de cara a futuras convocatorias para trazar una estrategia conjunta que evite disturbios como los de este miércoles.