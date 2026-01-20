Parlon asegura que el temporal "va a la baja", pero mantiene restricciones en el Empordà (Girona)

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que el temporal que afecta a Catalunya "va a la baja", aunque ha pedido cautela en las zonas cercanas al río Ter y ha mantenido hasta este miércoles las restricciones a la movilidad en el Alt y Baix Empordà (Girona).

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación del episodio de lluvias, en la que ha recordado que este mediodía se ha desactivado la alerta Inuncat, que se prevé que la alerta del Neucat finalice este martes y que se mantiene la prealerta Allaucat por las nevadas en el territorio.

"El mensaje es que hay que mantener la prudencia, que no nos pongamos en riesgo. El episodio va a la baja, pero todavía tenemos un acumulado de agua importante, sobre todo en aquellas zonas donde pasan los principales afluentes, especialmente del río Ter", ha argumentado la consellera Parlon.

Respecto a las restricciones a la movilidad en algunas comarcas gerundenses debido a las lluvias, ha anunciado que se mantendrán más allá de las 17 horas --como estaba previsto-- y hasta este miércoles en el Alt y Baix Empordà "por la acumulación de agua", y que se levantarían en las comarcas de Gironès y la Selva.

Ha explicado que se prevé que este miércoles se pueda recuperar la actividad en las escuelas, pero que se llevará a cabo "un seguimiento de la operativa para ver si hay dificultades para reprender la actividad", al tiempo que ha pedido a la ciudadanía no acercarse a los puentes y barrancos aunque deje de llover.