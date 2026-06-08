Parlon avala la protesta de docentes pero cree que la visita del Papa debe ser un "éxito"

La consellera de Interior Núria Parlon en el Parlament, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha considerado legítimo el derecho a manifestación y las protestas de los docentes previstas para este martes en Catalunya, pero ha apuntado que este escenario deben conciliarse con la visita del Papa León XIV a Barcelona para que "sea un éxito".

"Es una visita única, histórica, por el valor que tiene, por el mensaje que el Santo Padre está transmitiendo al conjunto de la ciudadanía. Debemos conciliar las dos cosas", ha afirmado en una atención a los medios este lunes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Parlon también ha hecho referencia a las pruebas de acceso a la unviersidad (PAU), cuyo inicio coincidirá este martes con la visita de León XIV y las manifestaciones de profesores: "Es un reto", ha dicho, pero ha apuntado que se ha diseñado un operativo de seguridad que se coordinará con el apoyo de Protecció Civil y que integrarán 5.600 efectivos de los Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad.