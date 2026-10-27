Parlon comparecerá este miércoles en el Parlament por los disturbios de este sábado en Barcelona

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, interviene durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, comparecerá este miércoles en la Comisión de Interior del Parlament para dar explicaciones sobre los disturbios que se produjeron en el centro de Barcelona el pasado sábado, y que se saldaron con 130 detenidos y una treintena de negocios que sufrieron daños o saqueos.

Según ha podido saber Europa Press, la comparecencia está programada a las 16 horas en el Parlament, pese a que las comisiones de Interior y Seguridad Pública suelen ser a las 15.00.

Parlon apeló este lunes a las plataformas de mensajería masiva que cerrara los grupos de los grupos que "incitan" a los jóvenes a delinquir y a actuar con violencia, si bien este martes Telegram ha bloqueado una de las cuentas que precisamente promovió los disturbios violentos en la capital catalana.