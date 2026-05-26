Parlon cree que el acuerdo con Comuns y ERC consolida el aumento de Mossos a "años vista"

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, presenta los presupuestos de su departamento en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha anunciado que los Presupuestos de la Generalitat de 2026 destinan a su departamento 2.352 millones de euros, un 34,5% más que en 2023, y ha destacado el compromiso al que se ha llegado con ERC y Comuns, que permite orientar una parte de la partida presupuestaria a la ampliación de las plantillas de los cuerpos operativos a "años vista".

Así lo ha detallado este martes durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Parlament para explicar las prioridades presupuestarias de su departamento, donde ha recordado que uno de los principales objetivos es alcanzar los 25.000 efectivos de la policía catalana, los 4.000 en el cuerpo de bomberos y los 1.305 agentes rurales de cara a 2030.

Para ello, el aumento en gasto de personal de los cuerpos operativos aumentará en 445,9 millones de euros con respecto al presupuesto prorrogado con el que el Departamento ha contado este último año y, en este sentido, Parlon ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que abre la posibilidad "a seguir haciendo las diferentes convocatorias para llegar a estos 25.000 efectivos" de Mossos en 2030.

VEHÍCULOS, ISPC Y EQUIPAMIENTOS

Además de la creación de nuevas plazas, el proyecto de Presupuestos contempla destinar 39 millones de euros a la renovación y ampliación de 487 vehículos para Mossos; 106 vehículos y 5 pesados para Bombers, y 245 para Agents Rurals.

También se prevé aportar 20,7 millones de euros al Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), debido a la necesidad de adecuar este espacio a la ampliación de la plantilla de los diferentes cuerpos operativos en los próximos años.

En cuanto al equipamiento de protección para los efectivos, Parlon ha explicado que se adquirirán 7.000 chalecos antibalas y fundas interiores para la policía catalana, así como 5,366 EPIS para los bomberos, con una inversión aproximada de 14 millones de euros.

NUEVAS OBRAS Y EDIFICIOS

Interior prevé ejecutar obras en comisarías y otros edificios que ya estaban contempladas, pero también iniciar proyectos de renovación en algunos de los equipamientos de Catalunya.

Una de las principales inversiones previstas son las obras de la nueva comisaría de Mollerusa (Lleida) y la rehabilitación integral de la comisaría de Sant Martí de Barcelona, así como la reforma o ampliación de 10 más.

En cuanto a los parques de bomberos, se prevé finalizar los de Terrassa (Barcelona) y Tarragona, así como ejecutar las obras de la sede regional de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), con 18 millones en total.

PROTECCIÓ CIVIL Y CAT 112

En lo que respecta al centro de atención de llamadas de emergencia CAT112, Parlon ha dicho que se trabajará en el desarrollo de un sistema de transcripción automatizada de las llamadas con la incorporación de inteligencia artificial y en la implementación de sistemas que hagan este servicio más accesible para personas sordas y con dificultades de habla.

Respecto a Protecció Civil, ha dicho que "es un servicio" y no un cuerpo" actualmente y que se está trabajando en una estrategia orientada a facilitar que los municipios se puedan dotar de planes de protección civil mediante convenios con las diputaciones.

OBJETIVOS

Además de la ampliación de plantilla de los cuerpos operativos, Parlon ha destacado la importancia del desarrollo de planes estratégicos, así como de la transformación digital, destacando el despliegue de una comisaría virtual de Mossos y la aplicación de la inteligencia artificial "en todos aquellos ámbitos que puedan mejorar la operativa y la capacidad de respuesta".

En el marco de la mejora de la operativa policial y del refuerzo de la comisaría virtual, Parlon ha destacado el acuerdo alcanzado con los Comuns para la creación de la Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias Machistas antes de que finalice 2027.

En cuanto al plan de infraestructuras ha destacado el Pla d'Encàrrecs d'Actuacions (PEA), que contempla todas las obras previstas para el periodo comprendido entre 2026 a 2036, pasando de 276 a 712 millones de euros de inversión, lo que supone un incremento total de 436 millones de euros.

GRUPOS

El diputado de Junts, Josep Rius, ha dicho que los presupuestos llegan muy tarde, que se han "supeditado" a las elecciones autonómicas de Andalucía, que no cree que solucionen los problemas de seguridad y ha lamentado disfunciones en las ES-Alert y que no haya partidas específicas destinadas a la gestión de crisis como la dana, en las que no es suficiente con reaccionar, sino que hace falta prevenir.

Laia Cañigueral (ERC) ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómico, ha subrayado que no se puede renunciar a los 22.000 millones que los catalanes pagan en impuestos y ha dicho que el PSC, aunque no es independentista, también ve que los servicios públicos están tensionados: "Como partidos progresistas y de izquierda, o independentistas, queremos mejorar el servicio que damos a los catalanes".

Desde el PP, Alberto Vilagrasa, ha dicho que los presupuestos "prácticamente son calcados" a los de marzo, lo que ha descrito como un paripé para dar protagonismo a ERC y dejar pasar las elecciones de Andalucía para salvar al Gobierno de Pedro Sánchez; sobre el aumento de la plantilla de Mossos, ha dicho que tiene como objetivo echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Catalunya a cambio del apoyo de ERC en el Congreso.

Sergio Macián de Greef (Vox) ha cargado contra la consellera por repetir "el discurso de que todo va bien y de que Catalunya es segura", una afirmación que ha dicho que obligan a repetir a los nuevos mandos de Mossos y que, según él, no tiene nada que ver con el mensaje que trasladan los agentes que patrullan en la calle y ha asegurado que la delincuencia violenta está disparada y los delitos se han multiplicado.

Andrés García Berrio (Comuns) ha dicho que, aunque en materia de seguridad pública su formación tiene posturas diferentes con respecto al PSC, se ha llegado a un acuerdo lo suficientemente amplio y profundo como para sacar adelante cuestiones que estaban enquistadas y, en este sentido, ha destacado la creación, antes de finalizar el primer trimestre de 2027, de la Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias Machistas.

El 'cupaire' Xavier Pellicer ha preguntado a la consellera qué respeto le merecen las decisiones del Parlament, que acordó en el último pleno reprobarla y pedirle el cese por haber infiltrado a agentes de los Mossos en asambleas de docentes, una actitud que ha dicho que genera desafección política y que desde la CUP no quieren normalizar.

Finalmente, Christian Soriano (PSC) ha destacado que estos presupuestos derivan de un acuerdo entre las fuerzas progresistas y ha añadido que es importante destacar el aumento del 35% de los recursos totales respecto al último presupuesto que se presentó en 2023: "Estos son los presupuestos que Catalunya merece".