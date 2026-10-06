Parlon critica que alborotadores "perviertan" la manifestación pacífica por la vivienda

La manifestación por la vivienda convocada por el Sindicat de Llogateres, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha criticado que "siempre hay unos cuantos que se dedican a pervertir las movilizaciones" y a realizar actos vandálicos, en relación a los disturbios ocurridos tras la manifestación por la vivienda en Barcelona el lunes, que se saldó con 13 detenidos y 30 mossos heridos leves.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press este martes, en la que ha destacado que la manifestación congregó a más de 20.000 personas que reclamaron el derecho a la vivienda con un comportamiento "cívico y pacífico".

Por el contrario, ha criticado que haya personas que acostumbren a arruinar la importancia de movilizaciones como esta, centrada en el derecho a la vivienda, uno de los principales problemas para la ciudadanía, según indican la mayoría de encuestas realizadas en Catalunya.

Sobre la intervención policial, Parlon ha subrayado que los Mossos garantizan el derecho a la protesta pacífica e intentan conciliarlo con otros, como el de la movilidad o "que las personas que no se manifiestan no les caiga un adoquín en la cabeza", y no ha descartado más detenciones relacionadas con los disturbios.

LLUVIAS

Preguntada sobre si es posible que se repitan episodios de lluvias intensas como el de los pasados días, tras el paso de dos sistemas convectivos de mesoescala (fenómenos que se generan de 'mar a tierra'), Parlon ha dicho que ahora mismo "no es probable".

No obstante, ha dicho que este martes por la tarde puede llover "una cantidad importante de litros también", pero debido a un fenómeno atlántico, que tiene un comportamiento más propio de las tormentas de otoño.

Sobre las dos personas desaparecidas en el marco de este temporal, Parlon ha dicho que en el caso del joven de Pineda de Mar (Barcelona), que los Bombers de la Generalitat siguen buscando, hay dos testimonios diferenciados que dan "veracidad" a su desaparición, aunque no hay ninguna.

Con respecto el menor de 12 años al que se busca en Granollers (Barcelona) desde el domingo, Parlon ha aclarado que, aunque ha coincidido temporalmente con el episodio de lluvias, "no ha desaparecido fruto del impacto del temporal", y que Bombers de la Generalitat peina zonas rurales y caminos y Mossos se centra en la zona urbana.