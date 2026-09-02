Parlon lamenta "asociaciones xenófobas" a los presuntos autores del crimen de Manresa (Barcelona)

Archivo - La consellera de Interior Núria Parlon durante su comparecencia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública para dar explicaciones sobre la infiltración policial en una asamblea docente, a 13 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha cargado contra partidos como Vox y Aliança Catalana (AC) por sus "asociaciones xenófobas" contra los dos menores (ya detenidos) presuntamente relacionados con el crimen que se produjo la madrugada de este martes en Manresa (Barcelona).

En una entrevista a 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press este miércoles, la consellera ha asegurado que "los dos menores tienen familia y son nacidos en Catalunya", por lo que ha criticado que los líderes de AC y Vox, Sílvia Orriols e Ignacio Garriga, respectivamente, hayan aprovechado para generar odio, discordia y confundir a la gente, en sus palabras.

"No podemos culpar a un colectivo de personas de los hechos gravísimos que cometen determinadas personas", ha afirmado Parlon, que ha lamentado que ciertas formaciones hayan lanzado informaciones contra un colectivo vulnerable (como los menores no acompañados).

De hecho, no descarta denunciar los mensajes xenófobos de ambos líderes, sobre los que espera una respuesta social y política para frenarlos: "Que se lo hagan mirar", ha dicho respecto a Orriols y Garriga.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron sobre las 05.00 horas del martes en la última noche de fiestas mayores de Manresa cuando se produjo una pelea en la que se enfrentaron unas 4-5 personas de cada bando, según ha indicado Parlon, y que acabó con la muerte por apuñalamiento de un vecino de Castellnou de Bages (Barcelona).

La consellera ha explicado que los dos menores, de 15 y 16 años, pasarán a disposición de Fiscalía de Menores a lo largo de este miércoles.

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

Tras un hecho como este, la responsable de Interior ha considerado que se trata de una problemática que afecta a menores y que pone "en alerta" sobre cuáles son las variables educacionales, familiares y sociales que les han llevado a una situación de extrema gravedad como esta.

"No se puede resolver exclusivamente con herramientas policiales. Hemos de reflexionar qué nos está pasando como sociedad para que dos menores con todo el futuro por delante acaben cometiendo un delito de extrema gravedad", ha expresado.