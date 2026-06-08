Parlon opta por una legislación "más dura" en tenencia ilícita de armas tras el tiroteo del domingo

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, interviene durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha abogado por promover una legislación "más dura" en la tenencia ilícita de armas, una necesidad de Catalunya y del conjunto del Estado que debe abordarse para evitar que determinados conflictos se resuelvan con armas de fuego, después del tiroteo mortal que se produjo este domingo en Barcelona.

En referencia a este suceso, la consellera ha indicado que los Mossos d'Esquadra están trabajando en la investigación, que está bajo el secreto de las actuaciones, con el objetivo de identificar al autor del tiroteo, ha manifestado este lunes en una atención a los medios en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Parlon ha avanzado que, una vez transcurrida la visita del Papa León XIV a Barcelona, el Departamento y el Ayuntamiento de Barcelona se reunirán para abordar cuál es la estrategia que se debe reforzar, como los dispositivos 'Kanpai' en la Zona Franca, lugar donde se produjo el tiroteo este domingo y donde el 16 de mayo también murió una persona tras recibir al menos un disparo.