El paro baja en 3.119 personas en noviembre en Catalunya, hasta los 321.376 parados

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en Catalunya en 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.156 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,35%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 18.805 personas en noviembre (-0,77%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,424 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58% de los parados en Catalunya, con un total de 186.577 desempleadas, mientras que los hombres supusieron un 42%, con 134.799.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más se redujo el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (-6.934), seguida de la Comunidad de Madrid (-3.903) y Catalunya (-3.119).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 1,14% en Barcelona, un 0,86% en Lleida, un 0,69% en Girona y un 0,09% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 6,23% en Girona, un 4,15% en Lleida y Tarragona y un 2,82% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

La bajada del paro en Catalunya estuvo impulsada por los servicios, con 914 parados menos, seguidos por los sectores industrial (-281), de la construcción (-153) y agrícola (-19).

Asimismo, hay 1.752 parados menos entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MENOS CONTRATOS QUE EN OCTUBRE

En noviembre se registraron 204.828 contratos en Catalunya, de los cuales 85.713 fueron indefinidos y 119.115 temporales, y hubo 39.734 contratos menos que en octubre (-16,25%) y 4.661 más que hace un año (+2,33%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 41,85% del total y los contratos temporales, el 58,15%.