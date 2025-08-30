Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido por los Mossos d'Esquadra por la presunta muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona), este jueves sobre las 7 horas de la mañana, ha pasado a disposición judicial este sábado, han informado fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Según avanzó 'El Caso', los hechos se produjeron a primera hora de la mañana en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc de Badalona, tras una pelea en la vía pública.

El Ayuntamiento de Badalona se había comprometido con la desocupación de la instalación abandonada y el alcalde, Xavier García Albiol, pidió tras el asesinato del joven una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar "la ocupación ilegal y las gravísimas consecuencias que provoca".