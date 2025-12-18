Paz Esteban y Esperanza Casteleiro niegan que el CNI investigara a Van den Eynde y Solé (ERC)

Archivo - La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actual directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo, Paz Esteban, han asegurado que los servicios de inteligencia no realizaron ningún tipo de actuación con respecto al abogado que dirigió la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva durante el juicio del 'procés', Andreu Van den Eynde, y al exeurodiputado de ERC Jordi Solé, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Ambas han comparecido este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, --Esteban en calidad de investigada y Casteleiro como testigo-- y, al ser preguntadas por otras cuestiones relacionadas con la presunta investigación, tanto la directora como la exdirectora del CNI han guardado silencio, amparándose en el derecho de reserva que impide a los funcionarios de los servicios de inteligencia hablar sobre la actividad que realizan.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

Otras fuentes conocedoras señalan que ese conocimiento se limita a que ha tenido acceso al sumario, pero no por su condición de exdirectora del CNI.

INJERENCIA EN 2020

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del 'procés'.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones "sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa", amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionales.

RECONOCIÓ INVESTIGACIÓN A ANC

Casteleiro, que relevó en 2022 a Paz Esteban al frente del CNI tras salir a la luz el presunto espionaje a personas vinculadas con el 'procés', admitió que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, habían sido investigados por los servicios de inteligencia entre 2019 y 2020 con el aval del Tribual Supremo.

Lo corroboró, en calidad de testigo, ante la titular del Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona, que investiga el presunto espionaje a Sànchez y Paluzie, así como a 3 exsecretarios nacionales de la entidad, Sònia Urpí, Jordi Domingo y Arià Bayé.

Sin embargo, no aclaró si los móviles de los exlíderes de la ANC fueron investigados en fecha previa a 2019, amparándose en el derecho de reserva.

26 INTRUSIONES

En noviembre de 2024, una pericial de los Mossos d'Esquadra corroboró el espionaje con el 'software' Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, a los móviles de Sànchez, Paluzie y Urpí entre 2015 y 2020.

En declaraciones a los medios, Sànchez aseguró haber sufrido un total de 26 ataques, según la pericial de Citizen Lab y de Amnistía Internacional, de los cuales el informe pericial de los Mossos d'Esquadra corroboró 19 intrusiones entre septiembre de 2015 y julio de 2020, las últimas durante un permiso penitenciario.

Paluzie recibió un total de 4 ataques, según la pericial de Mossos que analizó dos de los móviles que usaba en aquella época, mientras que Sònia Urpí explicó que, en su caso, recibió dos ataques en junio de 2020, coincidiendo con su elección como secretaria nacional de la ANC.

La exdirectora del CNI, Paz Esteban, está investigada por presunto espionaje al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; a Diana Riba y Josep Maria Jové, a Van den Eynde y a Solé, y por una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala.