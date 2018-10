El PDeCAT aceptaría hablar con el Rey pero le exige pedir "perdón" por su discurso del 3-O

Actualizado 30/07/2018 14:44:39 CET

Defiende conseguir un "referéndum acordado" pero cree que no es la única vía a la independencia

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que su partido está abierto a dialogar con el Rey si éste quiere abordar con ellos la cuestión catalana: "Somos los del diálogo, cualquier persona que quiera hablar con nosotros aquí nos tiene".

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, ha añadido que, sin embargo, si el Rey quiere dar este paso, lo primero que le pedirá el partido es que "se retracte y pida perdón" por el discurso que el monarca hizo el 3 de octubre de 2017 contra los planes soberanistas del entonces Govern de Carles Puigdemont.

Así se ha manifestado después de que Felipe VI haya trasladado este lunes al presidente del Parlament de Baleares, Baltasar Picornell, que está dispuesto a dialogar si bien ha reconocido que es muy difícil porque "hay partidos más reticentes y partidos más dispuestos al diálogo".

Bonvehí ha explicado que no le consta que el Rey haya querido contactar con el partido, y ha precisado que no le gustó del discurso del 3 de octubre porque fue "desafortunado y no estuvo acertado" ni en consonancia con lo que piensa, a su juicio, la mayoría del pueblo de Catalunya.

TARDÀ Y JORDI SÀNCHEZ

Este fin de semana tanto el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, como el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà han defendido recuperar la vía de un referéndum pactado para que los catalanes voten sobre la independencia de Catalunya.

Bonvehí ha explicado que la "tesis del referéndum acordado siempre ha sido la tesis del partido", pero ha añadido que, si esta consulta no llega nunca, Catalunya debe seguir su camino hacia la independencia sin esperar de forma eterna una oferta del Gobierno central.

"Una referéndum acordado es nuestra voluntad y muchos creemos que la solución definitiva acabará viniendo a través de un nuevo referéndum acordado", ha continuado Bonvehí, que sin embargo cree que Catalunya no pueda renunciar a otras vías siempre que sean pacíficas.

Así, el partido independentista asegura que aceptaría de buen grado este referéndum, pero que, si no llega, no renunciarán a seguir avanzando en el proceso soberanista: "La alternativa no puede ser que Catalunya se quede de brazos cruzados".

PEDRO SÁNCHEZ Y LLARENA

Preguntado por si el PDeCAT dará estabilidad a Pedro Sánchez en los próximos meses, han insistido en reclamar al Gobierno que acepte al autodeterminación de Catalunya y le ha advertido de que su 'sí' en la moción de censura para que fuera presidente "no fue gratuito".

Sobre la cena que tuvo este fin de semana el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha criticado: "No me imagino una cena como ésta en otros países europeos. Estas cenas en las que se mezclan diferentes poderes importantes seguro que no ocurrirían en otros países de Europa".

También se ha referido a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se reunirá el miércoles para afirmar que el PDeCAT tiene "plena confianza" en el Govern de Quim Torra y ha pedido al Estado que defina cuál es su receta para afrontar la situación de Catalunya.