Pedret (PSC) ve fluida la negociación con ERC pero rehuye hablar de "espacios de soberanía"

Archivo - El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en una foto de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha asegurado que la negociación con ERC es fluida para intentar lograr un acuerdo que permita aprobar el proyecto de Presupuestos de 2026 pero ha rehuido hablar de "espacios de soberanía".

"Nosotros no lo planteamos necesariamente en estos términos. Entendemos que ERC lo plantee en estos términos. Nosotros pensamos que lo que es bueno es intentar acordar cosas concretas", ha destacado en una entrevista a Europa Press.

Ha rechazado interpretar lo que quieren los republicanos al hablar de "espacios de soberanía", porque lo ve un concepto suficientemente indeterminado como para que cada parte pueda proyectar diferentes acuerdos, por lo que ha pedido llevar la negociación a temas concretos.

"Lo que queremos es llegar a buenos acuerdos que repercutan en beneficio de la ciudadanía", ha recalcado Pedret, que ha apelado a la discreción y no ha querido detallar las cuestiones que están actualmente sobre la mesa de negociación.

CESIÓN DEL IRPF

Tampoco ha precisado si la cesión del IRPF ha quedado fuera de dicha negociación y ha señalado que ambas formaciones están buscando la mejor manera de lograr un buen acuerdo "sin renuncias por parte de nadie, tampoco de ERC".

Aunque admite que vincular esta cuestión con la negociación presupuestaria les presionó demasiado, dice que ahora han ganado tiempo para intentar conseguir un acuerdo con ERC, con quien asegura mantienen una interlocución fluida que nunca se ha interrumpido.

No quiere responsabilizar la falta de acuerdo con el IRPF a la ya exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda y actual candidata del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha pedido tener en cuenta la "complejidad" que supondrá la cuestión para su sucesor, Arcadi España.

Ante todo, no contempla el escenario de que no haya pacto presupuestario ni el de un avance electoral, e insiste en que lo necesario es que haya "un buen acuerdo y lo antes posible", sin querer fijar un calendario concreto.

Por ello, ha emplazado a estar a la altura de la situación ahora "para dar una respuesta en términos de estabilidad política e institucional en un contexto con muchas incertidumbres" después de que el Govern tuviera que retirar en marzo, y por primera vez, el proyecto de Presupuestos del Parlament.

A FEIJÓO

A las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la falta de cuentas en Catalunya, Pedret ha asegurado que sus consejos sobre la sociedad catalana los toma con mucha prudencia porque "no sería la primera vez, ya lo están haciendo ahora, que intentan excitar el enfrentamiento territorial, específicamente con Catalunya, para obtener rédito electoral".

"Es bueno escuchar a todo el mundo, incluso al señor Feijóo. Pero aquí intentamos trabajar según nuestra agenda, por nuestro carril y con nuestros socios parlamentarios", y ha emplazado al líder popular a mirar los resultados de las elecciones generales en Catalunya si cree que los catalanes no viven mejor desde que gobierna Pedro Sánchez.

MEDIDAS POR LA GUERRA

Ante el paquete de medidas presentadas por el Govern y los grupos para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, se ha mostrado en contra de la propuesta de Junts y PP de deflactar el IRPF, entre otras medidas de carácter fiscal.

"No somos partidarios de tocar ahora la estructura fiscal del país", ha recalcado, más allá de los ajustes puntuales aprobados por el Gobierno en materia energética y para afrontar la subida de precios de los hidrocarburos, ha concretado.

Además, ha acusado a Junts y PP de proponer la deflactación del IRPF o la eliminación del impuesto de Sucesiones sea cual sea la coyuntura económica: "No acabamos de ver el porqué los argumentos casan con la coyuntura actual y en qué ayudan concretamente".

AGENDA SOCIAL

Sobre las huelgas de profesores y médicos y la situación de Rodalies, Pedret ha celebrado que la agenda social vuelva a estar en el centro del debate público y que se planteen demandas "que tienen que ver con problemas que no se han originado en los últimos 18 meses", cuando los socialistas empezaron a gobernar.

"En estos 18 meses, el Govern puede haber tenido aciertos y errores, pero sin duda muchas de las cuestiones que se plantean tienen que ver con problemas estructurales o que hace tiempo que se arrastran", ha zanjado.