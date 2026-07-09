Pedret sostiene que el PSC es la única fuerza "capaz de articular una mayoría" tras el CEO

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret (d), y el portavoz del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez (i), ofrecen declaraciones, durante la celebración de la rueda de prensa conjunta para analizar la actualidad parlamentaria y las estrateg - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha sostenido que su formación es la única fuerza política "capaz de articular una mayoría" de gobierno, a la vista de los resultados de la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre unas futuras elecciones al Parlament.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este jueves en el Parlament secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en el marco de unas jornadas de trabajo que el grupo socialista de la Cortes de Castilla y León y el grupo socialista en el Parlament celebran este jueves y viernes.

Según esta encuesta, el PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de entre 36 y 38 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que Aliança Catalana (23-25) superaría a Junts (16-18), el PP y Vox empatarían en el quinto puesto con entre 12 y 13 escaños, seguidos de los Comuns y la CUP (4-5 ambos).

Según Pedret, esta encuesta es consistente con otras que se han publicado recientemente y, a pesar del descenso de entre 4 y 6 diputados que augura a su formación, se ha mostrado optimista con la posibilidad de reeditar el Govern, junto a ERC y los Comuns, en las próximas elecciones.

"Estamos convencidos de que tenemos la posibilidad de obtener incluso más representación de la foto fija que hace el CEO. Mire si tengo que ser optimista, yo que he visto encuestas en este país que le daban al PSC cifras por debajo de los dos dígitos de escaños, y mire cómo le hablo como presidente del grupo mayoritario de la Cámara", ha afirmado.

Ha destacado las valoraciones que interpreta positivas respecto a la acción del Govern y respecto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, unas valoraciones que "no admiten muchas comparaciones con etapas inmediatamente anteriores".

CRECIMIENTO DE ALIANÇA CATALANA

Preguntado por el crecimiento que augura a Aliança Catalana y la caída pronunciada de Junts, se ha limitado a constatar que "aquí y en toda Europa hay todavía un incremento del apoyo a opciones de extrema derecha".

Ha agregado que están decididos a combatir estas opciones: "No solo combatiendo sus discursos de odio, sino también con políticas públicas y con algo que es muy relevante y que podemos aportar los socialistas, que es el arraigo de nuestra organización en los barrios".