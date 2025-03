La película 'Harvest' de Athina Rachel Tsangari gana el Americana Film Fest 2025

'Between the Temples', galardonada con el Premio del Público de Ficción

La película 'Harvest', un drama rural de la cineasta griega Athina Rachel Tsangari, ha sido la ganadora del Premio Tops de la Crítica ACCEC en el Americana Film Fest 2025, informa la organización en un comunicado este lunes, después del cierre de la edición este domingo.

Es una película metafórica y onírica protagonizada por Caleb Landry Jones, que funciona como una "fábula sobre la modernidad y sus traumas" y que se presentó en la pasada edición del Festival de Venecia.

Del film, el jurado ha destacado su "imaginación desbordante a la hora de crear un universo alternativo", y también ha otorgado una mención especial a 'El brillo de la televisión (I Saw The TV Glow) de Jane Schoenbrun, "la cinta revelación del año".

El Premio del Jurado Cineclubista FCC ha sido para 'Familiar Touch' de Sarah Friedland, película que "triunfó" en la reciente edición del Festival de Venecia con tres premios en la sección Orizzonti.

El jurado la ha premiado por ser "un retrato muy delicado y tierno de la vejez y de las relaciones intergeneracionales, que rompe con la idea generalizada que tenemos de una mujer mayor".

OTROS PREMIOS

El Jurat Jove de La Casa del Cine ha premiado a 'Janet Planet' de Annie Baker por su "capacidad para crear imágenes que abren múltiples posibilidades"; y en los Premios del Público ha ganado la comedia 'Between the Temples', de Nathan Silver, en la categoría de Ficción.

En el apartado de No Ficción el documental escogido ha sido 'Group Therapy' de Neil Berkeley; y en los Premios ATRAE a los Mejores Subtítulos se ha reconocido a Marina Torruella por 'National Anthem' (catalán) y a Jara Segura por 'Look Into My Eyes' (castellano).