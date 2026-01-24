Pellicer (CUP) tacha de "nefasta" la gestión del Govern de los cortes en Rodalies

Archivo - El diputado de la CUP, Xavier Pellicer - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha tachado de "nefasta" la gestión del Govern de los cortes que se han producido en la red de Rodalies durante los últimos días.

"Veíamos a las 3 de la mañana como el Govern de la Generalitat hacía un comunicado diciendo que no había servicios en Rodalies. Nos sorprendía a primera hora de la mañana los medios públicos informando de que sí había servicio parcial de Rodalies", ha señalado en declaraciones desde un acto del partido.

Así, ha dicho que el Govern no tiene "ningún tipo de credibilidad" y ha sostenido que si le quedaba alguna la ha perdido en el momento en el que el sistema de Rodalies colapsa, textualmente.

"Colapsa el sistema de Rodalies como parece que están colapsando los servicios públicos por la mala gestión de un Govern que se abanderaba de ser unos grandes gestores", ha señalado.

Por otra parte, ha enviado un "mensaje de apoyo a todo el profesorado" ante un ejecutivo que, asegura, está dificultando el impulso de la educación pública.