Pep Valsalobre gana el Premi Josep Vallverdú de ensayo y Meritxell Nus el Màrius Torres de poesía - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Pep Valsalobre ha ganado el 43 Premi Josep Vallverdú de ensayo con 'La biblioteca invisible' y Meritxell Nus el 31 Premi Màrius Torres de poesía con 'Taure', en unos Premis Literaris de Lleida concedidos por unanimidad y que están dotados con 9.000 euros cada uno.

Pep Valsalobre ha explicado que 'La biblioteca invisible' es el resultado de años de investación de "libros imaginados, libros desaparecidos y libros inventados", ha informado el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

Ha dicho que trata de libros perdidos, aquella literatura que estaba en la cabeza de un autor pero llegó a publicarla o materializarla, o aquellos que "han sido hechos desde una voluntad de falsificación por unos intereses o un error, creando un fantasma de libro que no ha sido nunca".

Meritxell Nus ha señalado que su poemario refleja la potencia mitología de Tauro y la contraposición entre el mundo rural y el urbano con una "interpelación de como estas maneras tradicionales chocan con esta realidad cambiante a un ritmo trepidante".

La edición de este año ha recibido 88 originales (35 al Josep Vallverdú y 63 al Màrius Torres) y se entregarán la tarde de este viernes en La Seu Vella en un acto en el que se recordará a Josep Vallverdú, Teresa Pàmies y los 90 años del inicio de la guerra civil española.