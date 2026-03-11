Perelló (TS) destaca que España está entre los países con más mujeres en la judicatura

Inauguración del curso académico 2026-2027 de la Escuela Judicial en Barcelona - ESCUELA JUDICIAL

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha destacado este miércoles que España está entre los países con mayor porcentaje de mujeres en la judicatura (un 59%), cinco puntos por encima de la media europea, informa el CGPJ en un comunicado.

Lo ha afirmado durante su intervención con motivo de la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Escuela Judicial, en Barcelona, ante los 118 jueces en prácticas de la 76 promoción de la Carrera Judicial, que han prestado juramento o promesa de confidencialidad respecto a los expedientes a los que tengan acceso durante su formación, y de los que las mujeres suponen el 64%.

"Frente a los antiguos estereotipos de la llamada 'casta judicial', los jueces de hoy somos hombres y mujeres que provenimos de la sociedad a la que servimos", ha reivindicado Perelló.

FORMACIÓN

La presidenta del TS les ha recordado que ser juez es un privilegio, pero también supone una enorme responsabilidad, pues el Poder Judicial es "un verdadero contrapoder que limita a los demás poderes del Estado y corrige los eventuales excesos, provengan de donde provengan, ya sean públicos o privados".

También se ha referido a la importancia que tiene la Escuela Judicial, pues "en un momento en el que la sociedad es cada vez más compleja y más consciente de sus derechos y de la persistencia de desigualdades de todo tipo", los jueces necesitan instrumentos que les permitan entender esas realidades y reflejarlas con justicia en sus resoluciones, y les ha recordado que la formación debe ser una constante a lo largo de toda su carrera profesional.

Asimismo, les ha instado a argumentar y detallar claramente las razones de sus decisiones y a usar un lenguaje claro, manteniendo un trato respetuoso y considerado con todos los implicados: "La percepción de Justicia no sólo depende de lo que se decide, sino también del cómo se ha decidido y del respeto a las personas que demandan justicia".

En el acto también han intervenido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, la vocal del CGPJ y presidenta de la Comisión de Escuela Judicial, Gema Espinosa, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.