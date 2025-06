Pérez Dolset niega trabajar para el PSOE, tras la denuncia del PP: "No soy el fontanero de nadie"

Rechaza que Leire Díez fuera colaboradora ni de Sánchez ni de Santos Cerdán

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier Pérez Dolset, supuestamente implicado en los audios publicados por 'El Confidencial' de la militante del PSOE Leire Díez sobre supuestas maniobras sobre la UCO, ha negado haber trabajado para el PSOE, tras conocerse la intención del PP de denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción: "No soy el fontanero de nadie".

"No, yo no soy el fontanero de nadie. Yo nunca he tenido un jefe, ya lo he dicho muchas veces por ahí. No trabajo para nadie, solo trabajo para restituir mi buen nombre, recuperar lo que nos ha ocurrido, y lo hago en coordinación con el resto de las víctimas", ha afirmado en una entrevista este martes de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha asegurado que no le preocupa la denuncia del PP porque cree que es una continuación del espionaje del excomisario José Manuel Villarejo sobre su persona, 12 años después: "Sus cloacas ya me destrozaron la vida cuando encargaron por escrito al señor Villarejo acabar conmigo en enero de 2013. O sea que estamos en una continuación de eso, 12 años después".

LEIRE DÍEZ

Sobre si conoce a Leire Díez y la relación que la militante tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la conoció en 2019 a raíz de la investigación que inició al sentirse víctima de actividades supuestamente irregulares de Villarejo, pero ha negado que Díaz pudiera tener contactos ni una relación cercana con Sánchez o con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

"A ver, yo que la conozco bien, seamos claros, Leire es una militante de base, digamos que no tiene galones. No tiene ningún contacto con Pedro Sánchez, ninguno", ha aseverado, y sobre Cerdán, ha sostenido que se saludaban e intercambiaban algunas palabras, pero que no tenían relación.

"Se saludaban e intercambiaban 15 palabras, eso no es tener relación. Existe en el escalafón una diferencia tan abismal entre unos y otros... Es decir, que has saludado a una persona no te convierte automáticamente en su mano derecha", ha mantenido.

PEDRO SÁNCHEZ

A su juicio, Sánchez fue víctima de malas prácticas policiales, según audios a los que él tuvo acceso, porque fue espiado cuando era candidato del PSOE en 2014, 2015 y 2016: "Hicieron seguimientos, se le hicieron pinchazos, se le pusieron micrófonos por todos lados", ha asegurado.

Sobre por qué motivo no había hecho pública toda la documentación de la que dispone, ha afirmado que siempre ha sido bastante discreto, pero que ante el impacto mediático actual, se ha puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios y les ha ofrecido su colaboración para poner toda la documentación a su entera disposición, en sus palabras: "A partir de ahora espero que todo se haga público".