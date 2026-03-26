El pianista chino Zhu Wang gana el Concurs Maria Canals de Barcelona - OLIVER ADELL/CONCURS MARIA CANALS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pianista chino Zhu Wang, de 28 años, ha ganado el 71 Concurs Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona, tras la prueba final celebrada este miércoles en el Palau de la Música Catalana, informa este jueves el certamen en un comunicado.

El ganador, que se ha impuesto a 60 concursantes de 25 países, ha obtenido el Primer Premi Fundació Occident, dotado con 25.000 euros y 4 conciertos remunerados con orquesta en el marco de temporadas estables de las orquestas de Madrid, Bilbao, Sevilla/Granada y Tenerife/Valencia.

El segundo clasificado, el surcoreano Junho Cha, de 20 años, ha sido galardonado con el Premi Maria Font de Carulla, concedido por la Fundació Carulla y dotado con 10.000 euros, mientras que el tercer premio, concedido por la Fundació Vila Casas y dotado con 6.000 euros, ha sido para el pianista chino Zhiqiao Zhang, de 27 años.