Pilarín Bayés y Pere Portabella, entre los premiados con la Medalla de Honor del Parlament

Archivo - La ilustradora Pilarín Bayés, asiste al pregón de Santa Eulàlia, a 30 de marzo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordado por unanimidad conceder la Medalla de Honor en la categoría de oro a la ilustradora Pilarín Bayés, al director de cine, productor y político Pere Portabella, a la Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme, a la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya y al Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

En una comparecencia este martes en la Cámara catalana, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha explicado que les otorgan este reconocimiento por su contribución y el papel determinante en el compromiso con Catalunya, el conocimiento del territorio, la defensa de las libertades, la memoria democrática y la preservación de la identidad y cultura catalanas.

En concreto, de Pilarín Bayés ha destacado que es una de las figuras más reconocidas de la ilustración catalana contemporánea, con más de 60 años de trayectoria y más de un millar de libros ilustrados, y que su obra ha contribuido a crear "el imaginario visual de diversas generaciones de catalanes, utilizando el dibujo como una herramienta de educación, divulgación y transmisión de la lengua, la historia y la cultura popular de Catalunya".

Sobre Portabella, Rull ha asegurado que fue una figura clave para la recuperación de las libertades democráticas, la cultura catalana y, en la política, durante el final del franquismo y la transición: en 1976 entró en el hemiciclo del Parlament, que había permanecido cerrado desde 1938, y participó en la organización y la dirección del recibimiento del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas en Barcelona.

De la Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme, ha recalcado los 50 años que llevan trabajando por la recuperación de la memoria democrática, la transmisión de testigos y la educación así como su solidaridad con los presos políticos durante la dictadura, la reivindicación de justicia y reparación de las personas represaliadas y la preservación y transmisión de la memoria democrática.

También ha reivindicado el papel de la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya por su dignificación del Fossar de la Pedrera y en la recuperación de la memoria de las personas ejecutadas por el franquismo así como la investigación histórica, la reivindicación de la nulidad de los juicios franquistas, la reparación de las víctimas y la participación en las políticas públicas de memoria democrática.

Y del Centre Excursionista de Catalunya, Rull ha expuesto que una de les entitades más representativas de la sociedad civil catalana "con 150 años de historia que ha contribuido a conocer, estudiar y divulgar el territorio catalán y, al mismo tiempo, convertirse en un espacio de encuentro entre excursionismo, ciencia, cultura y lengua".

DESDE EL AÑO 2000

El Parlament entrega la Medalla de Honor desde el año 2000 a personalidades o instituciones que, a su juicio, merecen un reconocimiento excepcional: el primero en recibirla entonces fue el sacerdote y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, y el año pasado se concedió a la Federació d'Ateneus de Catalunya y a la doctora en informática y experta en Inteligencia Artificial (IA), Karina Gibert.

El año pasado, además, se desvinculó la concesión de las medallas de la Diada de Catalunya para darle excepcionalidad al acto.