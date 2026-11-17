Archivo - Fachada de Pimec en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha advertido de que el nuevo incremento del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), aprobado este martes por el Consejo de Ministros, reduce el margen de la negociación colectiva y repercute "injustamente" en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en las empresas.

La organización empresarial considera que esta situación "es especialmente preocupante para las pymes, que ya están realizando un importante esfuerzo para mejorar las retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras", informa en un comunicado.

En este sentido, señala que las pymes destinan cerca del 80% del valor añadido bruto (VAB) que generan en los gastos de personal, una situación que "limita su capacidad para seguir asumiendo incrementos de costes laborales sin comprometer la competitividad".

La pérdida de poder adquisitivo se explica en gran medida, según Pimec, en la fiscalidad del IRPF (fiscal drag), por la no deflactación de tarifas, "lo que reduce el impacto de las subidas salariales sobre el poder adquisitivo real de los trabajadores y genera una presión adicional para revisar las retribuciones".

Las empresas, detalla la patronal, "destinan ya el doble del salario que recibe el trabajador a costes laborales" y considera que la mejora del poder adquisitivo no puede descansar solo en los incrementos salariales, sino que requiere también medidas de las administraciones para contener el coste de la vida, especialmente en ámbitos como vivienda y energía.