Pimec cifra en 117,5 millones de euros el impacto económico de las fuertes lluvias en Catalunya

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec calcula que las fuertes lluvias de los últimos días han generado un impacto económico de 117,5 millones de euros sobre las empresas del Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Maresme, según las estimaciones elaboradas por el Observatorio de la Pyme de Catalunya, informa este jueves en un comunicado.

En función de los supuestos utilizados, el impacto se sitúa en una horquilla de entre 65 y 208 millones de euros.

La entidad ha elaborado una encuesta a las empresas de los territorios afectados, con el objetivo de conocer cuál ha sido la afectación del temporal sobre la actividad empresarial y, según los resultados, el 76,3% de las empresas que ha respondido declara haberse visto afectada por los aguaceros, un 43,3% de forma directa y un 33,0% de forma indirecta.

La afectación ha sido más elevada en el Vallès Oriental (84,3%), en el Baix Llobregat (81,8%) y en el Barcelonès (77,8%), y más baja en el Maresme (55,6%) y en el Vallès Occidental (52,6%).

A partir de la encuesta, Pimec constata que el 78,4% de las empresas afectadas ha habido de detener o reducir la actividad y que el 45,3% la ha tenido parada o reducida durante un día o más.

Además, el 54,7% ha tenido problemas de acceso o movilidad, el 41,9% ha tenido personas trabajadoras que no han podido llegar al puesto de trabajo y el 27,0% ha sufrido daños en instalaciones, maquinaria o stock.

Casi una de cada cinco empresas afectadas (18,9%) todavía no ha recuperado la normalidad.

En términos económicos, de los 117,5 millones de euros, la entidad estima que 46,1 millones corresponden a salarios de unas 1,8 millones de horas que no se han podido trabajar; 37,3 millones, en actividad que no se podrá recuperar; 28,9 millones, a daños materiales, que afectan a unas 2.400 empresas, y 5,1 millones, a otros costes extraordinarios, como labores de limpieza, retirada de residuos y sobrecostes logísticos.

Los costes vinculados al paro de la actividad representan el 71% del impacto, una pérdida que, por lo general, los seguros no cubren.

Los cálculos no incluyen el efecto de las restricciones de movilidad del fin de semana ni de la suspensión de mercados y ferias en el resto de municipios, que afectó especialmente al comercio, la restauración y la venta ambulante.

PARO TOTAL O PARCIAL

Para organizar el trabajo, las empresas afectadas han recurrido principalmente al paro total o parcial de la actividad (37,8%), Al permiso climático o ausencias justificadas (24,3%) y Al teletrabajo (23,6%).

Pimec considera "especialmente relevante" que la dificultad más citada por las empresas afectadas sea asumir el impacto económico de las horas no trabajadas (31,8%).

Además, el 42,0% ha tenido dificultades para aplicar el permiso climático o gestionar las ausencias, y el 15,4% afirma que no dispone de suficiente información sobre cómo se aplica.