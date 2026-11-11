Pimec cifra en 8,9% el seguimiento en Catalunya y un 29% de empresas afectadas

Cartel de la huelga general del 11n en la cristalera de la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado un "bajo seguimiento" del 8,9% durante la huelga general en Catalunya este miércoles por la mañana, aunque un 29% de las empresas se ven afectadas.

"Casi la mitad" de las empresas afectadas no tienen ninguna persona en huelga y el 31,8% han registrado dificultades de movilidad entre sus trabajadores, informa en un comunicado.

La patronal ha defendido el legítimo derecho de huelga, pero denuncia que las dificultades para acceder a los centros de trabajo "están vulnerando también el derecho al trabajo y a la movilidad de las personas".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)