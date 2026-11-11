Pimec cifra en 8,9% el seguimiento en Catalunya y un 29% de empresas afectadas

Sigue en directo la última hora de la huelga general en España

Cartel de la huelga general del 11n en la cristalera de la Estación de Sants en Barcelona
Cartel de la huelga general del 11n en la cristalera de la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 10:16
Seguir en

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado un "bajo seguimiento" del 8,9% durante la huelga general en Catalunya este miércoles por la mañana, aunque un 29% de las empresas se ven afectadas.

"Casi la mitad" de las empresas afectadas no tienen ninguna persona en huelga y el 31,8% han registrado dificultades de movilidad entre sus trabajadores, informa en un comunicado.

La patronal ha defendido el legítimo derecho de huelga, pero denuncia que las dificultades para acceder a los centros de trabajo "están vulnerando también el derecho al trabajo y a la movilidad de las personas".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado