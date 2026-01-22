Pimec insta a no aplicar "consecuencias disciplinarias ni laborales" a los usuarios de Rodalies

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha recomendado a las empresas que no apliquen "consecuencias disciplinarias ni laborales" para los trabajadores que no han podido asistir a su trabajo a causa de la falta de servicio de Rodalies de este miércoles y jueves, en un comunicado este jueves.

La patronal liderada por Antoni Cañete ha dicho que debería ser así siempre que "se consideren debidamente justificadas cuando se acredite", ya que ha dicho que es una situación excepcional.

"Pimec lamenta profundamente las incidencias en la movilidad registradas en las últimas horas, que han dificultado el desplazamiento de muchas personas trabajadoras y han tenido un impacto directo en el normal funcionamiento de las empresas", ha añadido la organización.

Sin embargo, ha recordado que estas ausencias "no tienen la consideración de permiso retribuido, ya que las autoridades han instado a buscar alternativas de movilidad y no han emitido ninguna indicación de restricción general de los desplazamientos".

"En consecuencia, las horas no trabajadas deberán ser objeto de recuperación o reorganización, mediante el acuerdo entre empresa y trabajadores", ha subrayado.