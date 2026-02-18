Pimec urge a la aplicación de las recomendaciones de la CNMC para reducir las trabas a pymes

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado a los gobiernos y administraciones que apliquen "con urgencia" las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reducir las trabas a pymes, en un comunicado este miércoles.

El documento se centra en las barreras a la creación y el crecimiento de las pymes y su participación en la contratación pública, ha explicado la patronal.

Pimec ha reclamado la reducción efectiva de la fragmentación reguladora y mayor coordinación entre administraciones; la eliminación de cargas administrativas "innecesarias", y la modulación gradual de las obligaciones empresariales.

También una reforma profunda de la contratación pública para simplificar procedimientos, dividir contratos en lotes, eliminar requisitos "desproporcionados" y facilitar la participación de las pymes, así como medidas efectivas contra la morosidad.

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha explicado que es "un llamamiento claro a la acción" y ha pedido pasar de las declaraciones a las reformas concretas.