Pimec valora la caída del paro en Catalunya por causas estacionales pero "no es suficiente"

Archivo - El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, en la sede de la patronal - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorado positivamente la caída del paro en Catalunya en mayo, que vincula al comportamiento cíclico y estacional de la economía, pero "no es suficiente para resolver los problemas estructurales", informa la patronal este martes en un comunicado.

Lo ha dicho en relación a los datos del mes a la rebaja del paro en mayo, que se redujo en 6.900 personas en mayo en Catalunya (-2,19%), tras bajar un 2,77% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 307.627.

Ginesta ha destacado también un mejor comportamiento en Catalunya que en el resto de España, por la mayor densidad de actividad turística, y tiene una buena expectativa de la actividad del sector durante la temporada de verano.

Por eso, ha defendido aprovechar las oportunidades que aporta este comportamiento estacional de la economía, porque "ningún país competitivo desaprovecha las oportunidades aunque sean cíclicas".

Por sectores, ha explicado que la reducción más relevante se ha producido en industria y servicios, mientras que la agricultura también ha evolucionado positivamente en términos relativos gracias a la temporada de cosecha; y a nivel territorial ha destacado la reducción del paro en Girona "por el impacto de la actividad vinculada al turismo y su cadena de valor".