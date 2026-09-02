Pisarello (Comuns) afirma que la inacción del PSOE alienta "a los matones de la extrema derecha"

Pancartas contra el racismo y la xenofobia en la plaza Sant Jaume de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha criticado la gestión del PSOE en la crisis migratoria de Ceuta y ha afirmado que con su inacción han provocado que "los matones de la extrema derecha usen una crisis humanitaria para sembrar odio y enfrentamiento en la zona de fronteras".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la concentración unitaria que se celebra este miércoles por la tarde en la plaza de Sant Jaume de Barcelona contra el racismo, impulsada por la Coordinadora Obrim Fronteres, la Unitat contra el feixisme i el racisme y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona.

Pisarello ha asegurado que los instigadores de esta crisis son "el gobierno corrupto de la monarquía marroquí, Donald Trump, sus vasallos de Vox y el Partido Popular", así como las políticas de militarización en las fronteras de la Unión Europea.

Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo que asuma responsabilidades y ha dicho que su formación trabajará para revertir las desigualdades estructurales entre el norte y el sur que están detrás de estas tragedias: "Debemos y podemos acoger", ha dicho, como se ha hecho en otras ocasiones, teniendo en cuenta los recursos y las capacidades de cada territorio.

UCFR Y OBRIM FRONTERES

Por su parte, el portavoz de Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Karvala, ha llamado a la solidaridad con las personas que "han tenido que cruzar la frontera buscando una vida mejor" y a la solidaridad con los vecinos de Ceuta que están atendiéndoles porque, según ha dicho, las autoridades no han cumplido.

Y el portavoz de Coordinadora Obrim Fronteres, Karin Sabni, ha criticado la utilización por parte de partidos de la extrema derecha y de la derecha: "No existe ninguna solidaridad con el pueblo ceutí como pretenden fabricar haciendo esto. La solidaridad pasa porque las comunidades autónomas, que España pueda recibir, sobre todo a los menores que llevan un mes en situación de calle".