Pisarello (Comuns) cree que las declaraciones de Belarra sobre los Mossos son una polémica falsa

Ve a Feijóo, Aznar y Rajoy inhabilitados "para dar lecciones de ética" tras el caso Montoro

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso este martes ha calificado de polémica falsa las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras decir que, con el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, los Mossos harían batidas racistas.

En una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, ha defendido que como republicano catalanista estará a favor de descentralizar competencias, y que también estará en contra del clasismo racista: "Hay algunas polémicas que son falsas y que es muy fácil que las izquierdas, si hablamos con calma y con tranquilidad, nos pongamos de acuerdo".

Preguntado por si debe pedir disculpas por ello, ha dicho que "no va de pedir perdón", y ha afirmado que hay una interpretación de lo que dice Belarra que mucha gente puede no compartir, en sus palabras.

"NO ME SORPRENDE"

Sobre el presunto caso de corrupción que implicaría al exministro del PP Cristóbal Montoro, ha afirmado que no le sorprende nada de la derecha española: "Que haga todo lo posible para favorecer a la gente rica y para machacar a la gente trabajadora, no me sorprende".

Ha sostenido que este caso "inhabilita totalmente a Feijóo, a Aznar y a Rajoy para dar lecciones de ética y moral".

"Todos ellos son responsables, todos ellos han tenido a gente corrupta bajo su responsabilidad política. Y, por tanto, todo el show que nos montaron en IFEMA intentando mostrarse cómo una alternativa regeneracionista no tiene ningún tipo de credibilidad", ha concluido.