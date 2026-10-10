Pisarello (Comuns) invita a Rufián a dar el "paso" de formar parte del Frente Amplio

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

Destaca que fue una de las primeras personas en "señalar la urgencia del momento" BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha invitado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a dar el "paso" de integrarse en el Frente Amplio si él cree que tiene sentido formar parte de un proyecto con otras fuerzas de carácter estatal, una invitación que ya hizo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau este viernes.

En declaraciones a los medios este sábado, Pisarello ha explicado que ha habido conversaciones con Rufián porque, dice, es un compañero con el que coinciden en muchas cosas, aunque ha añadido que si decide ser el candidato de ERC es "legítimo" y encontrarán otra manera de colaborar tanto con ERC como con fuerzas como Bildu y el BNG.

"Si él está pensando que tiene sentido formar parte de un frente amplio con fuerzas de ámbito estatal, creemos que es importante que lo diga, que es importante que lo plantee y, teniendo en cuenta que para mucha gente del resto del Estado es un nombre muy bien valorado, le invitamos a que dé este paso", ha remarcado.

Ha destacado que Rufián ha sido "una de las primeras personas en señalar la urgencia del momento", en una situación que considera de excepcionalidad ante la alternativa de un Gobierno liderado por PP y Vox.

"Nosotros estamos plenamente abiertos a esta posibilidad", ha destacado, y ha señalado que es el momento de que Rufián pueda tomar una decisión en este sentido.

NEGOCIACIONES

Sobre la articulación del Frente Amplio ha afirmado que están trabajando de forma discreta hablando con todo el mundo y se ha mostrado optimista: "La misma calle nos está empujando a llegar a acuerdos, a hablar entre nosotros y, por tanto, que vayan saliendo nombres, que vayan saliendo propuestas que eran impensables hace un tiempo", ha apuntado.

"Si los sindicatos de inquilinas, los sindicatos laborales se han podido poner de acuerdo para que haya una huelga general para mostrarle al rentismo que no pueden continuar cometiendo estos abusos, los partidos, las fuerzas políticas, tenemos que estar a la altura.

"Estamos convencidos de que llegaremos a una solución, a proponer una herramienta que esté a la altura de los tiempos", ha añadido, y se ha mostrado satisfecho de que diferentes grupos políticos hayan propuesto a Colau para encabezar este espacio.

IR "MÁS ALLÁ" DEL PSOE

Pisarello ha defendido que este frente tiene que ser lo más amplio y lo más representativo posible con la "máxima capacidad para ir más allá" de las políticas del PSOE porque, advierte, cuando el PSOE se queda solo, vira hacia la derecha.

Preguntado por si se fijan una fecha límite para cerrar un acuerdo en torno a la coalición, ha respondido que harán todos los esfuerzos posibles hasta que acabe el plazo para registrarse, y ha insistido en la necesidad de recoger la voz de la calle y honrar la memoria de Maricarmen y el resto de personas "condenadas a muerte" por las políticas especulativas.

Acerca de posibles acuerdos con el PSOE para concurrir juntos en las listas del Senado, ha apuntado que hay que "trabajar con compás" circunscripción a circunscripción porque, advierte, no se puede menospreciar la importancia de la Cámara alta y no se puede dejar en manos de la derecha.

HUELGA GENERAL

También ha valorado la convocatoria de huelga general por la vivienda y los sueldos del próximo 11 de noviembre, algo que, ha dicho, es "muy importante", y cree que hay que dar apoyo a las movilizaciones en la calle.

En este sentido, ha expuesto que los partidos están obligados a "generar alternativas institucionales que reflejen lo mejor posible aquello que la calle está pidiendo".