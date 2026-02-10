Pisarello cree que BComú tendría que haber condicionado más al gobierno Collboni: "Nos equivocamos"

Pisarello en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar, portavoz de los Comuns y candidato a las primarias de BComú, Gerardo Pisarello, ha afirmado que su partido debería haber condicionado más al gobierno alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras facilitar su investidura en 2023: "Creo que nos equivocamos".

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que tuvieron que tomar la "decisión trágica" de investir a Collboni para evitar un nuevo gobierno del exalcalde y candidato de Junts en 2023, Xavier Trias, y ha dicho que fue un error no obligar al PSC a negociar más, tanto con ellos como con ERC y el resto de movimientos sociales.

Asimismo, ha añadido que esta es una "lección de cara al futuro" a la hora de llegar a acuerdos con otras fuerzas de izquierda, con los que se ha mostrado a favor, si bien ha defendido que se hagan a cambio de compromisos muy claros.

COLLBONI, UN "RECTIFICADOR"

Al preguntársele por la acción de gobierno de Collboni, ha asegurado textualmente que es "un rectificador" que intenta hacerse perdonar por haber gobernado con la exalcaldesa de BComú, Ada Colau, y ha subrayado que es un alcalde sin iniciativa personal.

"Mi impresión es que Colboni a veces ha intentado hacerse perdonar por haber gobernado con BComú por parte de los grandes grupos de interés de la ciudad. Parece atrapado por esta idea y se mueve sólo si hay una presión que le obliga a hacerlo", ha expresado.

UNA SEGURIDAD "MÁS COMUNITARIA"

En materia de seguridad, Pisarello aboga por una "concepción de la seguridad más comunitaria", que él contrapone a la del actual gobierno municipal, al que ha tachado de populista por solo tener en cuenta los pequeños delitos, según él.

"La seguridad nos importa mucho, pero sabemos que es una cuestión no sólo policial, sino también de luchar de forma clara contra fenómenos como la especulación inmobiliaria y el crimen organizado vinculado a la turistificación masiva", ha argumentado.

LA VIVIENDA, "EN PRIMERA LÍNEA"

Respecto a la vivienda, ha asegurado que la primera decisión que tomaría como alcalde es prohibir las compras especulativas, una medida que ha asegurado haber batallado en el Congreso y que considera que "Barcelona tendría que impulsarla de manera nítida y clarísima".

También propone construir un albergue para personas sin hogar en cada uno de los distritos de la ciudad: "Si yo fuese alcalde, se notaría que Barcelona está en la primera línea de la defensa del derecho a la vivienda, y que lo hace sin dejarse intimidar".

MIGRACIÓN

Al preguntársele por las políticas migratorias, ha destacado la "tradición humanista que ha caracterizado siempre a Barcelona como ciudad abierta y de acogida", y ha prometido defender a los migrantes que, a su juicio, a menudo se les trata como ciudadanos de segunda.

"En Barcelona no vamos a permitir que haya ningún ICE como el que Trump está imponiendo en Minneapolis y, por tanto, Barcelona va a seguir siendo esa sociedad abierta y agradecida a toda la gente venida de otras tierras que está contribuyendo a su prosperidad", ha señalado.

En este sentido, apostado por tejer relaciones más justas con África, América y el resto del sur global, así como impulsar "vías seguras" para que los procesos migratorios se puedan producir en condiciones en las que no intervenga el tráfico de personas.