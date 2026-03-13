Pisarello destaca haber generado movilización tras liderar las "únicas primarias abiertas" del Estado

El candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato de BComú a las elecciones municipales de 2027, Gerardo Pisarello, ha destacado haber generado movilización y haber dado a conocer un proyecto para transformar la capital catalana tras haber liderado las únicas primarias abiertas del resto de fuerzas políticas del Estado.

Pisarello y su número dos, Carol Recio, han defendido recuperar la "Barcelona del bien común" en los barrios populares ante 200 activistas que han participado en el Plenario de la formación, informa BComú en un comunicado este viernes.

"No aceptaremos que nos hablen del burka y de un gran reemplazo apuntando a la población migrada. Lo mismo que sí que defendemos el transporte público como básico, no escucharan de nosotros que queremos la ampliación del aeropuerto", ha subrayado el alcaldable en la ciudad de Barcelona.