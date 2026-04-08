P.J.Armengou reúne en un libro 5 historias reales de perdón y redención en países con conflictos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista P. J. Armengou ha presentado este miércoles su libro 'Rostros de perdón' (publicado en castellano y en catalán por Albada Editorial), que narra cinco historias reales de perdón y redención en Ruanda, Palestina, Sudáfrica, Estados Unidos y Siria.

Junto a él lo ha presentado el corresponsal de guerra Plàcid Garcia-Planas, que ha definido el libro como "un viaje tremendamente individual y universal a la vez".

Lo ha justificado porque los conflictos de la geopolítica acaban impactando "en los cuerpos y en las almas" de los individuos.

Además, considera que es un libro "terriblemente concreto" porque las descripciones de estos impactos en personas concretas son crudas, tanto sobre los agresores como sobre las víctimas.

Según Garcia-Planas, el autor lo describe demostrando empatía "con la víctima, pero también con el verdugo": Armengou ha asentido, aunque ha dicho que le resultó incómodo ser empático con unos y otros.

La primera historia del libro es entre una víctima tutsi y su atacante hutu; la segunda, sobre un excombatiente en Palestina; le sigue una sobre el hijo de una guerrillera del MK sudafricano asesinada; el asesino de un joven en Estados Unidos, y la madre de un periodista estadounidense ejecutado por el Isis en Siria.

INCÓMODO, PERO POSIBLE

Armengou ha dicho que su libro no pretende ser moralista, aunque todos estos testimonios demuestran que perdonar es incómodo, pero es posible.

Sin embargo, ha encontrado diferentes conceptos de perdón en los protagonistas entrevistados para este libro y en otros personajes que ha conocido vinculados a hechos entre víctimas y agresores; algunas personas, por ejemplo, prefieren hablar de reconciliación.

Armengou considera que el perdón más elevado es el que se da con amor, pero entiende que también hay otros niveles de perdón, inferiores pero legítimos; por ejemplo, el concedido para "pasar página".

Sea como sea, cree que perdonar, "si se vive con libertad, lleva a la libertad", liberando a la víctima de su mala experiencia.

SER VÍCTIMA Y VICTIMARIO

El corresponsal de guerra Marc Marginedas, que fue secuestrado en Siria por Estado Islámico, ha intervenido entre el público: tras elogiar el libro, ha planteado por qué es tan difícil el conflicto entre Israel y Palestina.

Armengou, que fue corresponsal de varios medios en Israel y Palestina, ha respondido que ambos se ven como víctimas y eso dificulta mucho que también se sientan victimarios.

P.J.Armengou Freixa (Barcelona 1992) es redactor jefe del 'Diari de Tarragona' desde que volvió de Israel, además de haber trabajado sobre el terreno en Irak, Ruanda y Sudáfrica.