El 'Pla Kanpai' de Mossos reduce un 40,7% los delitos hasta marzo en la red de buses de TMB

El 'Pla Kanpai' reduce un 40,7% los delitos del primer trimestre del año en la red de buses de TMB - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, con el apoyo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), han reducido un 40,7% los delitos del primer trimestre del año (en comparación con el mismo periodo del año pasado) en la red de buses de TMB a través de diversos 'Pla Kanpai', para hacer frente a delitos asociados a multirreincidencia, como hurtos y robos violentos.

En los cuatro primeros meses de 2026 se ha pasado de 605 a 359 delitos mensuales de media; se han detenido a 85 delincuentes "persistentes" que acumulan 628 antecedentes policiales y se han desarticulado cinco grupos criminales especializados en hurtos en los buses, ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes.

Este 2026, el 91,5% de los delitos fueron hurtos, el 3,3% robos con violencia o intimidación y el 2,2% estafas y la actividad delictiva se ha concentrado en zonas de alta afluencia de la ciudad de Barcelona, como Plaça Catalunya o el Parc Güell.

Se han investigado a 136 personas, de las que han quedado detenidos 85 delincuentes con 628 antecedentes policiales (solo cinco de esos autores concentran 175 antecedentes).

Los grupos criminales investigados presentaban una "alta itinerancia" ya que, a través de la coordinación europea, los investigadores recibieron información relacionada con detenciones de delincuentes en otros países, después de haber sido detenidos en Catalunya.

440 DENUNCIAS

El 'Pla Kanpai' se ha centrado en el análisis de 440 denuncias cometidas en la red de autobuses, de las que se han resuelto 222 hechos con detención y 80 sin detención, siendo los delitos investigados principalmente hurtos, así como estafas, y de forma "puntual" robos con violencia o intimidación.

Del total de detenidos, el 85% son hombres, de edades comprendidas entre los 16 y los 77 años, aunque se han detectado grupos mixtos y un grupo exclusivamente formado por mujeres.

Las víctimas son mayoritariamente mujeres, personas de edad avanzada, personas con movilidad reducida, usuarios con cochecitos infantiles y turistas.

Los objetos sustraídos eran mayoritariamente teléfonos móviles, carteras y tarjetas bancarias, que posteriormente se utilizaban para cometer estafas, compras fraudulentas y acceder de forma ilícita a datos personales y financieros.

CINCO GRUPOS CRIMINALES

Durante la investigación se ha detectado cinco grupos criminales, uno de ellos formado por cinco delincuentes, que concentraban el 18% de los hechos investigados en marzo de 2026, así como el 13% en noviembre y el 11% en diciembre de 2025.

Otro grupo, formado por diez personas, hurtaba teléfonos móviles que más tardes revendían y se les localizó en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), donde residían en un mismo bloque de viviendas ocupado.

Los investigadores también detectaron una elevada incidencia de delitos en las zonas de Sabadell y Terrassa (Barcelona) cometidos por un grupo, además de otro formado exclusivamente de mujeres (especializado en estafas bancarias inmediatas) y un autor solitario que actuaba de forma independiente y que representaba el 9% de los hechos con autoría identificada en febrero y el 6% en enero de 2026.