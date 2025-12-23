El Pla de Rodalies alcanza el 72% de cumplimiento con 2.506 millones invertidos

Archivo - Obras en la estación de la Sagrera. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pla de Rodalies 2020-2030 ha alcanzado el 72% de cumplimiento tras ejecutarse inversiones por valor de 2.505,85 millones de euros del total previsto de 3.461,87 millones, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este martes,

Desde la puesta en marcha del Pla se han licitado contratos por unos 3.030 millones de euros y se han adjudicado trabajos por 4.152 millones de euros, incluyendo la compra de trenes de gran "para capacidad para modernizar y ampliar la flota".

El Gobierno ha recordado que el plan se articula en seis grandes programas que incluyen el refuerzo de la fiabilidad, en el que se han invertido 530 de los 603 millones previstos, y la modernización y accesibilidad, con 194 millones invertidos de los 228 previstos.

También se mejora la información al viajero, con una inversión prevista de 31 millones ya completada, y el incremento de capacidad e integración urbana, con 423 millones ejecutados de los 604 previstos.

Por último se renueva la flota, con una inversión realizada de 516 millones, y se están realizando 12 estudios informativos para planificar la red ferroviaria del futuro.