El plan 'Kanpai' del viernes deja 100 detenidos y 2.026 identificados en Barcelona

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial 'Kanpai', desplegado este viernes por la tarde y noche en las redes de transporte público, calles y locales comerciales de Barcelona y el área metropolitana, se ha saldado con un balance de 100 personas detenidas, 19 investigadas y un total de 2.026 identificadas, informa un comunicado de los Mossos d'Esquadra.

Las actuaciones incluyeron la inspección de 196 vehículos y se tradujeron en 44 denuncias de tráfico, la retirada de 14 vehículos de movilidad personal (VMP) y la intervención de un turismo, además de registrarse 31 intervenciones en establecimientos de los municipios afectados por infracciones de la ley de seguridad ciudadana.

Por zonas, el despliegue en la ciudad de Barcelona se ha saldado con 45 detenciones, la identificación de 1.004 ciudadanos y la interposición de 63 denuncias por tenencia de drogas o armas y falta de respeto a los agentes.

En la zona sur del área metropolitana se registraron intervenciones en L'Hospitalet de Llobregat con 11 detenidos y 11 patinetes retirados, además de actuaciones en Cornellà, Esplugues, El Prat y el Aeropuerto de Barcelona, que sumaron otros cuatro arrestos.

Por su parte, en los municipios de la zona norte las actuaciones policiales se concentraron en Badalona y Sant Adrià de Besòs, que registraron 13 detenidos en cada localidad, y en Santa Coloma de Gramenet, donde se realizaron 6 arrestos.