Plexus Tech y Eurecat impulsan un gemelo digital para mejorar la eficiencia energética hotelera

Imagen de la plataforma - PLEXUS TECH

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica Plexus Tech ha creado un gemelo digital con el apoyo del centro tecnológico Eurecat para avanzar en la digitalización y la eficiencia energética y operativa del sector hotelero, informan en un comunicado conjunto este martes.

La plataforma recoge datos operativos y energéticos del hotel en un entorno 3D inmersivo para facilitar la toma de decisiones en materia de eficiencia energética.

En este sentido, el gemelo digital permite relacionar el consumo real con la ocupación del establecimiento, detectar ineficiencias en las habitaciones, optimizar el confort y el consumo de energía, reducir costes y emisiones, y mejorar la experiencia de los huéspedes.

El proyecto, denominado Gemelo Turístico Hotelero (Gemthur), cuenta con la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo y de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes de las Islas Baleares.

SISTEMA INTELIGENTE

Para ello, Eurecat ha diseñado un sistema inteligente escalable que aplica tecnologías digitales como la inteligencia artificial y la computación cuántica, para predecir la temperatura de las habitaciones y optimizar los sistemas de climatización.

El responsable de la línea de Energía de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Pol Torres, explica que la herramienta tecnológica "incorpora técnicas de optimización bioinspiradas, es decir, técnicas que imitan procesos naturales para resolver desafíos complejos con una mayor eficiencia".

El project manager de Plexus Tech, Javier Suárez, ha afirmado que la solución cumple los objetivos marcados: "Integrando datos operativos y de consumo en tiempo real para optimizar eficiencia, costes y confort del huésped del establecimiento hotelero".