Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) ha expresado este martes su desacuerdo con la decisión de la Comisión Europea (CE) de incluir la propuesta de Reglamento contra la Morosidad entre las iniciativas legislativas que prevé retirar en su Programa de Trabajo para 2027.

La organización considera que este planteamiento "responde a las presiones ejercidas por grandes lobbies empresariales y algunos estados miembros", informa en un comunicado.

Además, han advertido de que su retirada supondría "un grave retroceso en la protección de las microempresas y las pequeñas y medianas compañías", así como en las políticas europeas para garantizar unas condiciones de competencia justas y equilibradas.

En este sentido, la PMcM ha recordado que el Parlamento Europeo (PE) ya aprobó la propuesta de reglamento en el pleno de abril de 2024, y que desde entonces la iniciativa "ha quedado encallada en el Consejo de la UE".

La posible retirada de la iniciativa representa "una oportunidad perdida para corregir algunos de los principales problemas estructurales que afectan al tejido empresarial europeo, como los plazos de pago abusivos, la indefinición de determinadas disposiciones normativas y los desequilibrios en las relaciones comerciales".

INFORMES LETTA Y DRAGHI

La organización considera que los informes Letta y Draghi han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización normativa, y que es "especialmente preocupante y contradictorio" que la CE no siga este diagnóstico.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha definido la liquidez como "el oxígeno de las empresas", por lo que considera que sin ella negocios viables y competitivos pueden verse obligados a cerrar.