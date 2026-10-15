Pol Solanellas, nuevo presidente de Cerclemón de Cecot

El presidente de Cerclemón, Pol Salenallas, junto a la expresidenta, Marta Sánchez - CECOT

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pol Solanellas ha sido nombrado nuevo presidente de Cerclemón, la comisión solidaria de Cecot, en sustitución de Marta Sánchez, que lideraba la entidad desde enero de 2024, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El relevo "da continuidad" a una etapa en la que Cerclemón ha intensificado la actividad, ha ampliado la capacidad de movilización y ha logrado aumentar la recaudación destinada a entidades y proyectos sociales del territorio.

Solanellas ha explicado que su voluntad es "dar continuidad a una manera de hacer que ha demostrado" que empresas y entidades sociales pueden generar un impacto real en el entorno.