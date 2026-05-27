La Policía Nacional detiene a dos hombres por tenencia de pornografía infantil en Girona

Uno de los detenidos en la provincia de Girona por posesión de pornografía infantil - CNP

GIRONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 34 y 60 años en las localidades de Palafrugell y Corçà, en la provincia de Girona, como presuntos autores de un delito de tenencia de pornografía infantil, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

La investigación comenzó a raíz de que una asociación que colabora con Google remitiera diversos informes a la Policía Nacional en los que se alertaba de descargas que podrían ser susceptibles de contener pornografía de menores y realizadas por dos personas de manera constante durante todo 2025.

Tras corroborar que las informaciones eran ciertas, la Policía Nacional dio cuenta a la autoridad judicial y realizó dos entradas y registros en los respectivos domicilios de los sospechosos.

En la vivienda de Palafrugell, los agentes comprobaron que el ahora detenido estaba suscrito a diversas plataformas, algunas de ellas de 'streaming', desde las que visualizaba contenido pedófilo, en algunas ocasiones en directo, y que había realizado pagos con el ánimo de poder mantener relaciones sexuales con una menor en el continente americano, sin llegar a producirse tal encuentro.

Este mismo individuo, que almacenaba cruentos archivos de contenido sexual ilegal de menores de edad, incluyendo lactantes, también intentó crear imágenes de menores con aplicaciones de inteligencia artificial, si bien la página activó un bloqueo preventivo al no estar autorizada para ello.

En cuanto al registro en Corçà, los agentes corroboraron que el detenido también poseía archivos de pornografía infantil y actualmente se está llevando a cabo una investigación para la comprobación del hecho delictivo, así como para el análisis y procedencia de las imágenes.