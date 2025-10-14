Las policías locales recibirán formación para actuar contra VTC que trabajen de manera "ilegal"

Archivo - Un grupo de taxis - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Álvarez (Élite Taxi) celebra que es un acuerdo "histórico"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Las policías locales del conjunto de Catalunya recibirán formación para saber actuar ante los vehículos de transporte con conductor (VTC) que trabajen de manera "ilegal".

Así lo ha declarado a los medios el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, tras una reunión este martes con el comisario de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent y el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, para abordar esta cuestión.

Para Tito, se trata de un acuerdo "histórico" que responde a más de 12 años de reivindicaciones, así como una medida que acompaña a la nueva ley del taxi, que ya ha empezado su tramitación parlamentaria para que entre en vigor a lo largo de 2026.

Según ha explicado, el aumento de inspecciones en Barcelona ha provocado que los VTC se desplacen a otros municipios catalanes del área metropolitana y el litoral, lo que está provocando la "ruina" para los taxistas de estos pueblos.

"En un mes y medio va a estar toda la policía formada y van a actuar. Actuarán de manera individual, sin avisar, y harán campañas, que son muy efectivas", ha celebrado.

Tras estas formaciones, la idea es que los policías sepan actuar cuando detecten que un VTC está haciendo un trayecto para el que no tiene licencia o está cometiendo otra ilegalidad.

En este sentido, Álvarez ha acusado a sector VTC que está "duplicando matrículas" para poder ejercer de conductores profesionales con diferentes coches pero bajo una misma licencia.

INVESTIGAR A TAXISTAS

Asimismo, ha asegurado que esta campaña no solo perseguirá a VTC de plataforma, sino que también trabajará par erradicar las acciones fraudulentas dentro del sector del taxi.

"El intrusismo, de la manera que nosotros lo vemos, no son solo las VTC de plataforma. También son todos los taxistas que están utilizando la imagen del amarillo y negro para estafar a turistas", ha defendido.