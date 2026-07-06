El Port de Tarragona abre dos convocatorias públicas para plazas fijas

Autoritat Portuària del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha abierto dos nuevas convocatorias públicas para cubrir dos plazas fijas de su plantilla: los puestos de Responsable de la Oficina de Secretaría General y Responsable de Infraestructuras.

Las ofertas se dirigen a perfiles calificados y el plazo para presentar solicitudes finaliza el 27 y el 28 de julio, según la convocatoria, informa el Port en un comunicado este lunes.

Ambas forman parte de la apuesta de la Autoritat Portuària por captar talento, "ofreciendo estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo orientado al bienestar de las personas".