El Port de Tarragona acoge el "primer buque de carga del mundo" propulsado con tecnología eólica

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha acogido el Pyxis Ocean, "primer buque de carga del mundo" propulsado con tecnología eólica, propiedad de la empresa Cargill Ocean Transportation y equipado con dos velas de 37,5 metros de altura que lo propulsan y le permiten un ahorro de hasta el 14% del fuelóleo, informa en un comunicado este miércoles.

La propulsión asistida por el viento permite un ahorro medio anual de 3 toneladas de combustible por día, pero en condiciones óptimas alcanza las 11 toneladas diarias de ahorro, lo que equivale a retirar 480 coches en circulación, según la entidad portuaria.

El barco ha atracado en Tarragona procedente de Brasil, con una carga de 64.000 toneladas de harina de soja, que han sido desestibadas en el Moll d'Aragó.

Durante seis meses, realizó una serie de pruebas de navegación en los océanos Índico, Pacífico y Atlántico, pasando por puntos estratégicos como el cabo de Hornos o el cabo de Buena Esperanza, y desde marzo de 2024 opera en rutas marítimas comerciales, conectando puertos asiáticos, americanos y europeos.

Según la International Windship Association, medio centenar de barcos navegan ayudados por la propulsión del viento en el mundo, una tecnología alineada con los objetivos de descarbonización de la Organización Marítima Internacional, que prevén reducir como mínimo un 20% las emisiones del transporte marítimo hasta 2030 respecto a los niveles de 2008 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.