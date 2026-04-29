El Port de Tarragona acoge la primera escala de un barco frigorífico de Nueva Zelanda

Imagen de la embarcación Snow Flower en el Port de Tarragona, donde ha permanecido durante 3 días - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona recibió el pasado sábado 25 de abril la primera escala del barco 'Snow Flower' desde Nueva Zelanda, un barco "referente" en el comercio de fruta fresca y el primero de una serie de 7 embarcaciones frigoríficas de la compañía Cool Carriers diseñadas para optimizar el transporte de productos perecederos.

La escala es "especialmente significativa" al tratarse también del primer viaje del barco, y marca además el inicio de la temporada de la importación de kiwi en el puerto, que en 2025 alcanzó las 60.000 toneladas de esta fruta provenientes de Nueva Zelanda.

En total, el Snow Flower, operado por la empresa Fruport, ha descargado en el Port de Tarragona 6.085.269 kilogramos de kiwis importados por la compañía Zespri, de los cuales 3.161.480 kilogramos viajaban en las bodegas de la embarcación y los 2.923.789 kilogramos restantes en contenedores refrigerados en la cubierta.

El trayecto tiene una duración de 30 días desde Tauranga (Nueva Zelanda) hasta Tarragona, un viaje que el 'Snow Flower' inició el 27 de marzo para llegar a la infraestructura el pasado 25 de abril, donde se ha quedado durante tres días.

El conjunto del tráfico hortofructícola en el Port de Tarragona, que opera principalmente a través de la termina Fruport, superó las 187.000 toneladas de fruta fresca en 2025, con un peso especialmente elevado de plátanos, además de kiwis y otras frutas tropicales.