El Port de Tarragona acogerá una decena de actividades de Tarraco Viva del 12 al 24 de mayo

Actividades de Tarraco Viva en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona volverá a acoger este año una decena de actividades culturales en el marco de la XXVIII edición del festival Tarraco Viva, que se celebrará del 12 al 24 de mayo en Tarragona, según ha informado este lunes en un comunicado.

De este modo, espacios del Moll de Costa como el Refugi 1, el Museu del Port y el Arxiu, volverán a convertirse en algunos de los "principales escenarios" del festival acogiendo exposiciones, recreaciones históricas, visitas teatralizadas y conferencias.

Entre las actividades destacadas están la conversación 'Per què Roma?', con el mismo título que el lema del festival, entre el catedrático de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Joaquín Ruiz de Arbulo y el director del festival, Magí Seritjol, así como el pódcast en directo 'Tornar la mirada a Medusa' del proyecto Les Tres Gràcies.

El Refugi 1 acogerá tres exposiciones, 'La Roma de Constantí', 'Les petjades de Roma' y 'El llegat de Kemet', centradas en el legado del mundo romano y su relación con otras civilizaciones, además de actividades con recreación histórica como 'Entrem en una biblioteca romana' y 'Això ja ho tenien els egipcis'.

Por su parte, el Museu del Port programará la conferencia 'Peix fresc! Veus de port i vides de mar a l'antiga Roma', a cargo de Patricia Terrado, y la visita teatralizada 'Tiberius, comerciant pel Mare Nostrum', organizada junto con el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona.

El Refugi 1 también será el escenario del acto de clausura del festival el domingo 24 de mayo, poniendo fin a dos semanas de actividades culturales vinculadas a la divulgación del mundo romano en la ciudad.