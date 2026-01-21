El Port de Tarragona adjudica la mejora de las cubiertas de las naves del muelle de Castella

Vista del muelle de Castella del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha adjudicado el contrato para la mejora de las cubiertas de las naves en las que se instalará la nueva planta fotovoltaica del muelle de Castella, informa en un comunicado este miércoles.

La adjudicataria es la empresa Cruceni, que llevará a cargo los trabajos previos a la instalación de la planta, que tendrán un coste de 308.000 euros, cofinanciados por los fondos europeos Feder.

La planta ocupará una superficie total de 4.500 metros cuadrados y aportará 600 kW de potencia nominal, 200 kW por cada nave.

Funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes, y la energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica de la actividad diaria del Port.

Las naves en las que se instalará están ubicadas entre el vial norte del muelle y el Centro de Acreditaciones, y acogen talleres y almacenes.