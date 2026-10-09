Port de Tarragona se alía con puertos de Francia e Italia para impulsar la energía eólica marina

Imagen de la reunión del grupo de trabajo - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha participado en la primera sesión del grupo de trabajo 'MedWindPorts' junto a otros representantes de los puertos de Marsella-Fos, Sète y Port-la-Nouvelle, de Francia, y Augusta y Tarento, de Italia, para avanzar en el despliegue de la energía eólica marina flotante.

También ha contado con la participación de la dirección de energías renovables marina de la región de Occitania (Francia), la asociación WindEurope y la consultora Magellan Circle.

La reunión, ha explicado el puerto en un comunicado este viernes, ha permitido poner en común los retos identificados a la hora de desplegar la energía eólica marina y las buenas prácticas que se están llevando a cabo en el norte de Europa y otras zonas del Mediterráneo.

También se ha propuesto la creación de una red de puertos del Mediterráneo occidental para "ofrecer una respuesta conjunta y alineada a las necesidades de un sector que vivirá una fuerte expansión en los próximos años", y han pedido más certeza a la hora de desplegar los parques eólicos.

La reunión se ha llevado a cabo en el marco del congreso Offshore Wind Revolution, que se celebrado desde el miércoles y hasta este viernes en Taranto (Italia).