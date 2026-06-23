El Port de Tarragona aumenta un 19% su tráfico en mayo impulsado por los líquidos y los cereales

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TARRAGONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado el mes de mayo de 2026 con un total de 2.508.187 toneladas movidas, lo que representa un aumento del 19% respecto al mismo mes del año anterior, unos resultados que se han visto impulsados por el comportamiento de los líquidos a granel y el sector de los cereales.

Según ha informado la infraestructura este martes en un comunicado, este impulso mensual permite situar el acumulado del año en los 12,88 millones de toneladas, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento de mayo se sustenta, en gran medida, en los líquidos a granel, que sumaron 1.628.512 toneladas (+22%), con un protagonismo especial de los productos químicos y biocombustibles, que registraron un salto del 92% mensual, y en datos acumulados, esta línea de negocio ya supera los 8,2 millones de toneladas (+6,5%).

Por su parte, los sólidos a granel crecieron un 22,8% mensual hasta las 678.231 toneladas, empujados por el sector agroalimentario: los cereales, piensos y harinas aumentaron un 48,6% en mayo con 419.081 toneladas.

Asimismo, en el periodo enero-mayo, el mineral de hierro se posiciona como una de las mercancías con mayor progresión del ejercicio, con un incremento del 62,7%.

MÁS ARQUEO BRUTO Y ESCALAS

En cuanto a la operativa de buques, mayo concluyó con 206 escalas, un 17% más, y un Arqueo Bruto (GT) total de 4.227.715, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al año anterior.

Estos datos sitúan a los muelles tarraconenses como los quintos en crecimiento del sistema portuario español en el primer cuatrimestre, con un alza del 3,4% hasta abril.

La carga general también creció un 4,8% en mayo, aunque el acumulado anual cae un 5,5% por la carga no contenerizada.

Por otro lado, los accesos al recinto registraron más de un millón de movimientos de vehículos en los primeros cinco meses, un 4% más.

CRUCEROS Y MERCADO EXTERIOR

La actividad de cruceros mantiene su tendencia ascendente con la llegada de 15.295 pasajeros en mayo (+11%) y, en el acumulado de los primeros 5 meses de 2026, el número total de cruceristas asciende a 20.688, lo que refleja un crecimiento del 14,7%.

Finalmente, el análisis por países sitúa a Estados Unidos como el principal socio comercial del Port de Tarragona, con el 14,7% del tráfico marítimo total acumulado, y le siguen en importancia los intercambios comerciales con el resto de España (10,4%), Nigeria (7,6%) y Libia (7,6%).