El Port de Tarragona cierra la 34 edición de 'Havaneres al Port' con 2.000 asistentes

34 Edición De 'Havaneres Al Port' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado este sábado la 34 edición de 'Havaneres al Port', que ha reunido a unas 2.000 personas en los 4 conciertos programados en la Pèrgola del Serrallo durante los sábados del mes de julio.

Cerca de 500 personas han asistido a cada uno de las actuaciones, protagonizadas por Els Pescadors de l'Escala, la Vella Lola, Terra Endins y Peix Fregit, en las que este año se ha recuperado la degustación de ron quemado, explica el enclave en un comunicado.

La responsable del Teatret del Serrallo y del ciclo, Sandra Coloma, ha afirmado que las 'Havaneres al Port' se han convertido en "un clásico de las noches de julio en el Serrallo" gracias a su larga trayectoria y la buena acogida que tienen cada año.

También destaca la acogida de la experiencia singular 'Viu l'havanera des del mar', en la que los asistentes han podido disfrutar de la música a bordo del barco Tarragona Blau durante los martes de julio.

La propuesta, que ha completado su aforo en las 6 sesiones que se han organizado este año, ofrecía una inmersión en el género de las habaneras de la mano del músico y divulgador Quimet el Romesquet.