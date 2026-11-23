Premio a la periodista Sofia Craveiro durante el diálogo sobre empoderamiento de la mujer en el marco del 11 Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en el Palau Pedralbes, a 23 de noviembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portuguesa Sofia Costa Craveiro ha ganado la primera edición del Premio Euromediterráneo para Mujeres Periodistas de la Unión por el Mediterráneo (UpM) por un reportaje sobre las mujeres migrantes portuguesas en Alemania durante las décadas de 1960 y 1970.

Su nombre se ha dado a conocer este lunes en el marco del 11 Foro Regional de la Organización, que se celebra hasta el jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona, y del Día del Mediterráneo, que es el 28 de noviembre, informa la UpM en un comunicado este lunes.

El artículo ha sido seleccionado entre más de 200 candidaturas presentadas por mujeres periodistas de más de la mitad de los 43 Estados miembros de la UpM.

La selección ha corrido a cargo de un jurado formado por la princesa de Jordania Rym Ali, que también es presidenta de la Fundación Anna Lindh; el presidente ejecutivo del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Senén Florensa, y la presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), María Ángeles Samperio.

IGUALDAD DE GÉNERO, EMPLEO Y MOVILIDAD

El reportaje, publicado en las ediciones impresa y digital del diario portugués 'Público', aborda los retos de la región euromediterránea "en materia de igualdad de género, empleo y trabajo, y movilidad".

El jurado, que tuvo en cuenta la perspectiva de género, el rigor y la relevancia generacional, ha destacado del artículo su "análisis muy riguroso de historias de mujeres que merecen darse a conocer", su perspectiva claramente femenina y su reflexión sobre los desafíos de la migración.

DESMONTAR RELATOS

Craveiro ha explicado que cuando empezó a investigar nunca imaginó encontrar "historias tan valiosas, tan poderosas, capaces de cuestionar y desmontar el relato centrado en los hombres que sigue dominando nuestro imaginario colectivo".

"El periodismo tiene ese poder: el de sorprendernos y hacernos cuestionar lo que creemos saber. Por eso sigue siendo tan importante hoy. Especialmente hoy. Y, sin embargo, el periodismo está en peligro. La memoria está en peligro. Las mujeres están, una vez más, en peligro", ha dicho.

Rym Ali ha destacado la labor de las mujeres periodistas de la región euromediterránea: "Informan desde las redacciones y sobre el terreno, en grandes ciudades y pequeñas localidades, en muchos idiomas y, a menudo, en condiciones difíciles. Se fijan en lo que otros pasan por alto".

Florensa, por su parte, ha destacado que el trabajo de Craveiro es una muestra de cómo las mujeres deben estar al frente de la lucha por un periodismo profesional "riguroso, independiente y comprometido con mostrar la complejidad de las cuestiones que configuran" las sociedades.

Por su parte, Samperio ha destacado "la calidad y la relevancia de las candidaturas presentadas y la importancia de los estándares profesionales, la integridad periodística y la igualdad de género en los medios de comunicación".